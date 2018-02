Bad Marienberg - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB), Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, kündigt ihre im Jahr 2014 ausgegebene Wandelanleihe 2014/2019 (ISIN DE000A1YC4S6/ WKN A1YC4S) vorzeitig, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...