Stuttgart - Mit einer 750 Mio. Euro Emission (ISIN XS1772374770/ WKN A2G8U8) kam die Deutsche Bahn Finance GmbH ebenfalls neu an den Kapitalmarkt, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz liege bei 1,625 Prozent p.a. und die Anleihe könne durch die Deutsche Bahn zum 16.05.2033 zu 100% gekündigt werden. Die kleinste handelbare Einheit liege bei 1.000 nominal. 28 Prozent dieser Anleihe seien bereits nach Frankreich verkauft worden. Von der Deutschen Bahn seien insgesamt Anleihen mit einer Fälligkeit zwischen einem Monat und November 2072 in einem Gesamtvolumen von 74,4 Mrd. Euro am Markt. (Ausgabe 6 vom 16.02.2018) (16.02.2018/alc/n/a)

