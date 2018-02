Zusammenfassung:

Bitcoin (BITCOIN in der xStation5) hat es bislang nicht geschafft sich oberhalb der 10.000er Marke zu halten

indische Behörden verbieten den Handel mit Kryptowährungen per Kreditkarte

mehrere britische Unternehmen, welche den Kryptowährungshandel ermöglichen, wollen die Industriestandards verbesssern

Der Bitcoin Preis hat es zum ersten mal in diesem Monat geschafft die 10.000$ Marke zu durchbrechen. Jedoch war der Preis nicht in der Lage dieses Niveu für längere Zeit zu halten. Vom technischen Standpunkt gesehen kann man ein Pullback nicht ausschließen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Preis an der oberen Grenze des Trendkanals abgeprallt ist. Falls die Bullen diese Grenze respektieren, ist eine Bewegung in Richtung der 9350er Marke oder sogar darunter möglich. Beachten Sie auch, dass im H4 Chart ein bearisch engulfing pattern zu erkennen ist, was kurzfristig ...

