Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Einkaufszentren-Betreibers Deutsche Euroshop von 40,90 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind bei den Umsätzen sei nichts Neues und werde wegen der anhaltend schwierigen Lage der Einzelhändler noch bestehen bleiben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Mieteinnahmen dürften aber vorerst robust bleiben - unter anderem, weil die Euroshop nach wie vor Einkaufszentren in bester Lage betreibt. Leerstand ist dort eher selten ein Problem./kro /zb Datum der Analyse: 16.02.2018

