Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Büromöbel-Versandhändlers Takkt von 24,30 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Fokus auf die Digitalisierung des Geschäfts dürfte sich auszahlen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management bereits eine Verbesserung der Umsätze für das Jahr 2018 in Aussicht gestellt./kro/bek Datum der Analyse: 16.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0072 2018-02-16/12:43

ISIN: DE0007446007