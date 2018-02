Liebe Trader,

Das Währungspärchen Euro zum US-Dollar notiert aktuell so hoch, wie zuletzt im September 2014. Dabei steckt das Pärchen noch immer in einem langfristigen Abwärtstrendkanal fest, der bei 1,60365 US-Dollar in 2008 begonnen hat. Seither hat der US-Dollar mächtig aufgeholt und nahezu zu einer Parität der beiden Währungen geführt. Die Tiefpunkte wurden nämlich im Bereich von 1,03409 US-Dollar Anfang letzten Jahres markiert. Nur wenig später konnte in diesem Bereich auch schon ein tragfähiger Boden aufgestellt und eine nachhaltige Trendwende etabliert werden. Dies führte in den letzten Monaten schließlich zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 1,25000 US-Dollar aufwärts.

Dort steht der Euro nun und wartet auf weitere Impulse. Woher diese kommen sollen, interessiert streng genommen in der Charttechnik nicht, entscheidend ist nun ein Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal bestehend seit 2008. Damit würde sich nämlich der übergeordnete und noch viele ältere Aufwärtstrend regelkonform fortsetzen, sodass die Konsolidierungsphase aus dem letzten Jahrzehnt nur als zwischengeschaltete Korrektur gewertet werden kann und einen bullischen Charakter innehat. Investoren sollten sich demnächst schon mal auf eine markante Euro-Rally vorbereiten und können an den bevorstehenden Kursgewinnen des Euro daher bestens partizipieren.

Long-Chance:

Solange das Kursgeplänkel an der oberen Trendkanalbegrenzung um 1,25000 US-Dollar besteht, ist noch kein großer Handlungsbedarf vorhanden. Erst ab einem Kursniveau von mindestens 1,26300 US-Dollar sind weitere Zugewinne zunächst auf das Niveau von 1,30000 US-Dollar zu erwarten. In der ersten Kaufwelle könnte es sogar direkt an die Zwischenhochs aus Mai 2014 bei 1,39935 US-Dollar weiter rauf gehen. Bis dahin sind in den kommenden Monaten und Jahren weiterer Zugewinne des Euros nämlich zu erwarten. Auf der Unterseite birgt das aktuelle charttechnische Setup kurzfristig aber noch die Möglichkeit eines Rücksetzers auf rund 1,20000 US-Dollar. Spätestens an der 50-Monats-Durchschnittslinie von 1,17760 US-Dollar dürfte sich der Euro wieder fangen und erneut an die obere Begrenzungslinie im Falle eines vorherigen Sell-Offs aufwärts tendieren. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen erst unterhalb der Marke von grob 1,15000 US-Dollar.

Monatschart:



Wochenchart:



EUR/USD, Wöchentlich/Monatlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,24850 US-Dollar; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.