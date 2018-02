Wien - Für die Jahreszeit herrschte auf dem Covered Bond (CB) Primärmarkt in der letzten Woche außergewöhnliche Stille, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Denn bis die Sparebanken Sor Boligkreditt diese Woche den CB-Markt wiedereröffnet habe, habe zuvor eine volle Woche absolute Flaute am Primärmarkt geherrscht. Dies obwohl CB ihrem defensiven Ruf gerecht geworden seien und während der Marktkorrektur kaum reagiert hätten. Während die Emission der Boligkreditt aufgrund des mittelmäßigen Ordervolumens von EUR 800 Mio. noch wenig Rückschlüsse auf den Zustand des CB Primärmarktes zugelassen habe, sei die gestrige Emission der Deutsche Bank ein deutlich besserer Indikator gewesen (Orderbuch über EUR 1 Mrd.). Somit spreche sehr viel für ein intaktes Primärmarktumfeld bei CBs und auch die EZB suche weiterhin "Material" für deren Ankaufsprogramm. (Ausgabe vom 15.02.2018) (16.02.2018/alc/a/a)

