Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schanghai, Hongkong und Südkorea fand aufgrund des "Mondneujahrs" kein Handel statt.

MONTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen. In den USA findet wegen "Washingtons Geburtstag" kein Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.737,20 +0,12% +2,29% Euro-Stoxx-50 3.416,17 +0,78% -2,51% Stoxx-50 3.045,67 +0,70% -4,16% DAX 12.408,49 +0,50% -3,94% FTSE 7.276,70 +0,58% -5,89% CAC 5.263,26 +0,78% -0,93% Nikkei-225 21.720,25 +1,19% -4,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,16 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,44 61,34 +0,2% 0,10 +1,7% Brent/ICE 64,55 64,33 +0,3% 0,22 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.358,00 1.353,50 +0,3% +4,51 +4,2% Silber (Spot) 16,85 16,87 -0,1% -0,02 -0,5% Platin (Spot) 1.008,50 1.001,00 +0,7% +7,50 +8,5% Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,5% +0,02 -1,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch zum Wochenausklang dürften die Kurse an der Wall Street zulegen. Damit dürfte der Dow-Jones-Index die am Vortag zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten behaupten. Es könnte für den US-Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen die beste Wochenperformance seit mehr als einem Jahr werden. Sowohl der Dow als auch der S&P-500 haben im Wochenverlauf bereits um über vier Prozent zugelegt, der Nasdaq-Composite sogar mehr als fünf Prozent. Es könnte damit die beste Woche seit November 2016 werden, für den Nasdaq seit Oktober 2014. Allerdings dürfte es vor dem verlängerten Wochenende, am Montag findet aufgrund des Presidents Day kein Handel statt, etwas zurückhaltender zugehen, so ein Teilnehmer. Impulse dürften zum Wochenausklang erneut von einem ganzen Schwung US-Konjunkturdaten kommen. Hier dürfte vor allem der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Februar in der ersten Lesung im Fokus stehen. Hier wird mit einer leichten Abschwächung auf 95,0 nach zuvor 95,7 gerechnet. Daneben stehen noch die Import-/Exportpreise für Januar und die Baugenehmigungen und -beginne zur Veröffentlichung an. Bei den Unternehmen gewährt vor der Startglocke noch Coca-Cola einen Blick in die Bücher und gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Die Aktie des Internetdienstleisters und Software-Anbieters Logmein steigt vor der Eröffnung deutlich zu. Das Unternehmen legte Viertquartalszahlen und einen Ausblick über Markterwartungen vor.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: +4,2% gg Vm zuvor: -8,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 zuvor: 95,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Freitagmittag im Plus. Unterstützung erhielten sie zunächst von den Vorgaben der Wall Street. Aber rasch kamen auf dem höheren Niveau weitere Käufe an den Markt. Händler verweisen zudem auf den kleinen Verfall am Terminmarkt, der zwischenzeitlich Verkäufe ausgelöst haben soll. Am Mittag verfallen zunächst die Optionen auf die Indizes. Am Abend werden dann die Optionen auf die Einzelwerte abgerechnet. Impulse dürften vom Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen am Nachmittag ausgehen. Erwartet wird ein leichter Rückgang auf 95 von 95,7. Für die Allianz-Aktie geht es um 0,3 Prozent nach oben. Nachdem zunächst der Ausblick moniert wurde, setzen sich die guten Zahlen durch. Die DZ Bank ist im Großen und Ganzen zufrieden mit den Ergebnissen der Allianz im Geschäftsjahr 2017. Die Analysten machen "kleine positive Überraschungen" bei der Solvabilitätsquote und bei der Dividende aus. Die hohe Solvabilitätsquote lasse Raum für zusätzliche Aktienrückkäufe oder Akquisitionen, heißt es. Vivendi brechen um 8 Prozent ein. Von einer günstigen Margenentwicklung sprechen Marktteilnehmer bei Renault. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen habe, liege der operative Gewinn leicht darüber. Die Dividendenerhöhung spreche ebenfalls für die Aktie. Renault steigen 2,8 Prozent. Dagegen stürzen Saab nach schwachen Zahlen um 8 Prozent ein. EDF handeln mit Aufschlägen von 6,6 Prozent sehr fest. Trotz eines Umsatzrückgangs hat EDF im vergangenen Jahr mehr verdient. Von guten Zahlen sprechen Händler bei Danone. Danone gewinnen 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.13 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2481 -0,16% 1,2539 1,2480 +3,9% EUR/JPY 132,49 -0,15% 132,76 132,75 -2,1% EUR/CHF 1,1521 -0,10% 1,1531 1,1539 -1,6% EUR/GBP 0,8875 +0,08% 0,8873 1,1267 -0,2% USD/JPY 106,15 +0,00% 105,86 106,36 -5,8% GBP/USD 1,4064 -0,21% 1,4131 1,4063 +4,1% Bitcoin BTC/USD 9.734,66 -3,38% 9.886,61 9.815,15 -32,23

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den wenigen Börsen in Ostasien ohne feiertagsbedingte Pause hat sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Sah es zunächst noch nach flächendeckenden Aufschlägen aus, schlossen einige Börsen im Minus - wenn auch meist knapp. Auffallend war die Stärke der japanischen Börse in Tokio. Der Nikkei-225 gewann nach den positiven US-Vorlagen 1,2 Prozent auf 21.720 Punkte. Insgesamt wurde das Sentiment als positiv beschrieben, wofür Japan als Beleg diente. Denn dort trotzte der Aktienmarkt einmal mehr dem steigenden Yen, der US-Dollar fiel erstmals seit 15 Monaten unter die Marke von 106 Yen. "Die Stärke des japanischen Aktienmarktes lässt sich weitgehend mit den jüngsten Geschäftsberichten der Unternehmen erklären", sagte Marktstratege Hiroki Shimazu von MCP. Die positiven Geschäftszahlen stellten sich trotz eines höheren Yen ein, daher stiegen nun auch die Aktienkurse mit dem anziehenden Yen. Am japanischen Aktienmarkt waren derweil Technologiewerte gefragt, nachdem diese bereits an der Wall Street gut gelaufen waren. Kyocera und Sony legten um 3,8 bzw. 1,8 Prozent zu. Auch die exportlastigen Titel im Automobilsektor Honda Motor, Toyota Motor und Nissan Motor erfreuten sich des Zuspruchs durch die Anleger, was angesichts der Yen-Stärke ebenfalls überraschte. Die Kurse zogen zwischen 0,2 und 1,1 Prozent an.

CREDIT

Mit den Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten geht es am Freitag nur noch leicht nach unten. Das überrascht nicht, hat der VIX am Donnerstag nur noch leicht auf knapp 19 von 20 nachgegeben. Steigende Aktienkurse am Freitag komplementieren das Entspannungsbild bei den synthetischen Indizes. Auf der Cashseite deutet sich ebenfalls Entspannung angesichts der von den Hochs zurückgekommenen Renditen an. zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Morgen bei 0,74 Prozent nach Ständen im Jahreshoch von 0,80 Prozent. Damit kommt es zu einer gewissen Entkoppelung von der Entwicklung in den USA.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz rechnet 2018 mit spürbarem Anstieg des Nettogewinns

Die Allianz will 2018 beim Nettogewinn deutlich zulegen. Um den in dem bis Ende diesen Jahres terminierten Strategieprogramm "Renewal Agenda" vorgesehenen Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 5 Prozent zu schaffen, "brauchen wir einen Jahresüberschuss im Jahr 2018 von 7,3 Milliarden Euro", sagte der seit Januar amtierende neue Finanzvorstand Giulio Terzariol auf der Bilanzpressekonferenz des Konzerns. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden", fügte er mit Blick auf das Strategieprogramm hinzu.

Audi-AR-Chef widerspricht Spekulation über Stadler-Abberufung

Der Aufsichtsratsvorsitzende von Audi, VW-Chef Matthias Müller, stellt sich hinter den Vorstandsvorsitzenden des Autobauers. "Audi braucht die volle Konzentration seines Managements und der gesamten Belegschaft unter der bewährten Führung von Rupert Stadler, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die Marke weiter auf die Zukunft auszurichten", sagte er in Reaktion auf einen Medienbericht, wonach Stadler in Kürze abgelöst werden soll.

Volkswagen-Konzern startet mit hohem Wachstum ins neue Jahr

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Monat des Jahres 2018 weltweit 898.700 Neuwagen an seine Kunden übergeben, ein Anstieg um 10,1 Prozent. Das sei der beste Jahresstart in der Geschichte des Konzerns, teilte Volkswagen mit. Während das Wachstum in Nordamerika mit einem Plus von 2 Prozent verhalten blieb, legten die Auslieferungen in Südamerika mit 21,2 Prozent und in Asien mit 14,5 Prozent deutlich stärker zu. Europa kam dank einer besseren Entwicklung in den östlichen Ländern auf einen Anstieg um 5,5 Prozent.

Vossloh schreibt 2017 Konzernverlust

