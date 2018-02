-------------------------------------------------------------- McDonald's Oster Countdown http://ots.de/93mvhp --------------------------------------------------------------



McDonald's Deutschland erweitert sein digitales Angebot und launcht in diesem Monat seine neue App. Neue Features wie exklusive und regelmäßig wechselnde, attraktive Angebote, sowie mobiles Bestellen und Bezahlen sollen den Gästen ein völlig neues und dem Zeitgeist entsprechendes Service-Erlebnis ermöglichen.



McDonald's Deutschland erweitert sein digitales Portfolio um eine neue App, die im Laufe der nächsten Monate den Nutzern unkomplizierten Zugriff auf verschiedene digitale Features ermöglichen soll. Die neue McDonald's App ist nach dem 2015 begonnenen Umbau der Restaurants nach dem Konzept "Restaurant der Zukunft" und dem 2017 gestarteten Lieferservice McDelivery ein zentraler Baustein auf dem Weg des Unternehmens, das Restauranterlebnis für seine Gäste zu revolutionieren. Alle diese Elemente sollen sich gegenseitig bestmöglich ergänzen. "In einer digitalisierten Gesellschaft müssen Unternehmen sich gegenüber ihren Kunden und Gästen digitalisiert präsentieren. Das gilt selbstverständlich auch für McDonald's. Denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, insbesondere junge und digital affine Menschen wieder mehr für uns zu begeistern. Im Sommer steigen wir zudem in das große Feld des E-Commerce ein, mit digitalem Bestellen und Bezahlen als Höhepunkt unserer neuen App.", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland.



Besondere Angebote für App-Nutzer



Aktuell finden Nutzer innerhalb der neuen McDonald's App exklusive Gutschein Coupons, "mobile offers", die in allen teilnehmenden Restaurants eingelöst werden können. Zukünftig sollen solche Angebote anhand der Bestellhistorie individuell auf einzelne Nutzergruppen ausgespielt werden. Bestellt ein Gast häufig via App einen Big Mac, so erhält er ein besonders attraktives Angebot für ebendieses Produkt. Zwischen dem 22.02.2018 und 25.03.2018 wird es im Rahmen des "Großen Oster Countdowns" 32 Tage lang jeden Tag einen anderen Coupon mit einem besonders attraktiven Angebot geben. Hier erwarten die Nutzer Highlights wie den Big Mac für einen Euro oder Gratis Pommes.



Mobiles Bestellen und Bezahlen



Nachdem Anfang des Jahres bereits erfolgreiche Tests durchgeführt wurden, sollen ab Sommer 2018 mit "mobile order and pay" die wichtigsten Features der neuen McDonald's App ausgerollt werden. Auf ihrem Smartphone können Nutzer ihre Bestellung dann individuell zusammenstellen und jederzeit anpassen. Durch Standortbestimmung wird die Bestellung auf Wunsch an das entsprechende Restaurant geschickt. Der Gast muss schließlich nur noch bestätigen und sich aussuchen, wohin er seine Bestellung gebracht haben möchte; beispielsweise via Tischservice direkt an den Tisch oder doch lieber an das McDrive Fenster. Das ist unkompliziert, einfach, individuell und funktioniert ähnlich, wie es insbesondere jüngere Menschen bereits von Anbietern aus dem e-Commerce gewohnt sind. Die technische Grundlage hierfür bildet das "Restaurant der Zukunft", nach dessen Konzept aktuell über 600 Restaurants deutschlandweit umgebaut sind. Kundenbindungsprogramme wie der bereits bekannte digitale "McCafé Sammelpass" werden innerhalb der ersten Jahreshälfte in die App integriert. Auch die Integration des McDonald's Lieferservice ist mittelfristig geplant.



Die global entwickelte App, die in mehreren internationalen McDonald's Märkten ausgerollt wird, kann seit Anfang Februar im Apple App und Google Play Store kostenfrei heruntergeladen werden.



iTunes Store: http://ots.de/hS0cwv Google Play Store: http://ots.de/qMEUfK



