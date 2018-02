HAMBURG (dpa-AFX) - Die beiden Co-Chefs des Werbekonzerns Ströer haben ambitionierte Wachstumspläne. "In absehbarer Zeit wollen wir die Marktkapitalisierung verdoppeln", sagte Udo Müller, die eine Hälfte des Führungsduos des MDax -Unternehmens, dem "Manager Magazin" (Freitag). Das solle vor allem durch Zukäufe geschehen. Ströer wird an der Börse mit knapp 3,5 Milliarden Euro bewertet. Auf den Bericht hin liegt die Aktie als MDax-Spitzenreiter gut drei Prozent zu. Ströer hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum hinter sich, das vor allem durch Zukäufe bewerkstelligt wurde./fba/jha/

ISIN DE0008467416 DE0007493991

AXC0148 2018-02-16/13:41