FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vermögensverwalter Pimco hat sich drei Jahre nach dem Wechsel an der Führungsspitze der Allianz-Tochter so gut entwickelt wie lange nicht. Der operative Gewinn der Sparte habe im vierten Quartal 546 Millionen Euro erreicht, teilte die Pimco-Mutter mit. So viel verdiente Pimco nicht, seit Mitbegründer Bill Gross im dritten Quartal 2014 den Vermögensverwalter im Streit verlassen hat.

Nach dem Ausscheiden von Gross war es zu Geldabflüssen der Kunden gekommen. Im vierten Quartal 2017 gewann Pimco aber nun wieder 43 Milliarden Euro an Kundengeldern hinzu. Es war das sechste Quartal in Folge mit Geldzuflüssen.

Der Turnaround bei Pimco sei nun abgeschlossen, sagte Allianz-Chef Oliver Bäte. Die gute Geschäftsentwicklung bei Pimco ließ den operativen Gewinn der Allianz-Vermögensverwaltungssparte um 8 Prozent auf 697 Millionen Euro steigen.

