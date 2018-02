First Sensor schließt 2017 erfolgreich ab

Berlin, 16.02.2018

First Sensor schließt 2017 erfolgreich ab

Nach vorläufigen Zahlen hat die First Sensor-Gruppe das Geschäftsjahr 2017 sehr erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz beläuft sich voraussichtlich auf 147,5 Mio. Euro und liegt damit knapp 2 Prozent oberhalb der geplanten Spanne von 140 und 145 Mio. Euro. Aufgrund eines dynamischeren zweiten Halbjahrs wird das operative Ergebnis (EBIT-Marge) voraussichtlich bis zu 7,1 Prozent erreichen. Damit wird die ursprünglich geplante Größenordnung von 5 bis 6 Prozent deutlich übertroffen. Der vollständige Konzernabschluss wird am 22. März 2018 veröffentlicht.

Über die First Sensor AG Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.first-sensor.com.

Disclaimer Aussagen in dieser Corporate News, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf einer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den geplanten Ergebnissen abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

