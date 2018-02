FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RIB Software haben am Freitag von lobenden Analystenkommentaren zu den Geschäftsperspektiven profitiert. Die Papiere stiegen nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 7,97 Prozent auf 25,46 Euro. Damit erholten sie sich vom tiefsten Stand seit Mitte Dezember, auf den sie tags zuvor nach der Vorlage von Geschäftszahlen gefallen waren.

Die Erfolgschancen der YTWO-Plattform für Immobilen- und Wohnungsbauunternehmen, an der RIB Software zu 50 Prozent beteiligt ist, schätze er nun viel optimistischer ein, schrieb Analyst Gal Munda in einer Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 und 2019 deutlich nach oben. In der Folge hob er das Kursziel von 21,30 auf 28,00 Euro an und stufte die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hoch.

Mittelfristig rechnet der Experte damit mit einem Anstieg des Kurses in Richtung des Rekordhoch. Das hatten die Papiere erst im Januar bei 28,78 Euro erreicht.

Analyst Andreas Wolf von Warburg Research traut den Aktien sogar neue Bestwerte zu. Er bekräftige nach den jüngsten Geschäftszahlen seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 32 Euro. Die Resultate des vierten Quartals hätten die gute operative Geschäftsentwicklung untermauert, erklärte der Experte. Die neue YTWO-Plattform könnte das "nächste große Ding" in der Baubranche werden./mis/nas/jha/

