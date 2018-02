Wien - Die US-Fondsgesellschaft INVESCO bündelt ihren Auftritt weltweit unter einer einheitlichen Marke, so die Experten von "FONDS professionell".Die Namen Powershares, Perpetual und Trimark wolle das Unternehmen nach und nach aufgeben. Unter Powershares firmiere das Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Atlanta habe jüngst den Anbieter Source gekauft und übernehme den ETF-Bereich von Guggenheim. INVESCO habe in Großbritannien noch die Marke Perpetual, in Kanada den Namen Trimark geführt.

