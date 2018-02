Die Lage des hoch verschuldeten Großaktionärs der Deutschen Bank spitzt sich zu. Nun verkauft er Beteiligungen im Wert von mehreren Milliarden Euro. Ob das reicht, ist fraglich.

Groß gedacht hat Christian Angermayer schon immer. Mit der von ihm als Student gegründeten Finanzgruppe ABL wollte er einst eine deutsche Variante der US-Investmentbank Goldman Sachs schaffen. Das Vorhaben scheiterte, ABL geriet finanziell in Schieflage und wurde Ende 2012 aufgelöst. An Angermayers Umtriebigkeit hat das nichts geändert.

Im Urlaub in Südamerika, so hat er es jedenfalls Bekannten erzählt, dachte er gemeinsam mit Vertrauten intensiv über den beklagenswerten Zustand der Deutschen Bank nach. Sie entsannen sich des chinesischen Mischkonzerns HNA, zu dessen Repräsentanten Kontakte bestanden. Angermayer vermittelte Gespräche und tatsächlich stieg HNA Anfang 2017 bei der Bank ein. Für beide Seiten schien die Symbiose perfekt. Die Bank bekam einen scheinbar stabilen Anteilseigner, der ihre Kapitalprobleme löste. Und HNA beteiligte sich an einem immer noch prestigeträchtigen Weltkonzern, der auf dem Weg der Erholung schien.

Rund ein Jahr später sieht die Beziehung weit weniger vorteilhaft aus. Die Deutsche Bank leidet unter einem nicht enden wollenden Ertragsverfall. Und auch der Teilhaber aus China schwächelt bedenklich. Seine verschachtelte Eigentümerstruktur hatte bereits Aufsichtsbehörden beschäftigt. Nun aber mehren sich die Zweifel an der Finanzkraft des Konzerns. Und zwar dramatisch.

Spätestens seit HNA eingeräumt hat, dass allein in den ersten drei Monaten des Jahres umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro Liquidität fehlen, ist klar, dass das Konglomerat ums Überleben kämpft. Um die Finanzlücke zu schließen, will HNA nun schnell Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet 13 Milliarden Euro verkaufen.

Leicht wird das nicht. Denn HNA hat bei seiner Expansion ins Ausland viele Beteiligungen teuer erworben und diese zudem anschließend teilweise als Sicherheit für weitere Kredite verpfändet. Dass potenzielle Käufer wissen, dass sich der Konzern unbedingt von Vermögenswerten trennen muss, macht den Prozess nicht leichter. Zumindest drückt es die Preise.

Einige Beobachter spekulieren bereits über eine Insolvenz in den Dimensionen von Lehman Brothers. Auf den ersten Blick scheint das unrealistisch. Die Vermögenswerte von HNA übersteigen die Schulden des Konzerns deutlich, für Unternehmen und Immobilien gibt es zudem immer Interessenten. Wegen der fehlenden Transparenz des Konzerns aber ist eine realistische Einschätzung selbst für Kenner kaum möglich. So bleibt die Hoffnung, dass der chinesische Staat einen ungeordneten Zusammenbruch wohl schon deshalb verhindern wird, weil heimische Banken zu den größten Kreditgebern des Mischkonzerns zählen.

Aufstieg kommt vor dem Fall

Mit dem wundersamen Aufstieg des Unternehmens ist es jedenfalls bis auf Weiteres vorbei. Von der südchinesischen Insel Hainan aus hatte der charismatische Gründer Chen Feng eine kleine Regionalfluglinie seit 1993 zu einem der 170 größten Unternehmen der Welt gemacht. Vor allem durch Zukäufe im Ausland hat das Unternehmen Vermögenswerte ...

