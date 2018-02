HAMBURG (dpa-AFX) - Die beiden Co-Chefs des Werbekonzerns Ströer , Udo Müller und Christian Schmalzl, haben ambitionierte Wachstumspläne. "In absehbarer Zeit wollen wir die Marktkapitalisierung verdoppeln", sagte Müller dem "Manager Magazin" (Freitag). Ströer wird an der Börse mit knapp 3,5 Milliarden Euro bewertet. Auf den Bericht hin legte die Aktie als MDax-Spitzenreiter um fast vier Prozent zu.

Das Wachstum solle vor allem durch Zukäufe geschehen. Dabei setzen die Manager auf das Digitalgeschäft. Seit 2012 hat Ströer rund 100 Firmen für etwa 700 Millionen Euro übernommen und so den Anteil des digitalen Geschäfts am Umsatz in den vergangenen 5 Jahren von 10 auf 50 Prozent hochgeschraubt. Dieses Jahr soll er auf zwei Drittel anwachsen, erwarten die Ströer-Chefs.

Das Unternehmen will am kommenden Donnerstag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr nennen. Für 2017 peilte das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von bis zu 330 Millionen Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Management bislang von einem konzernweiten Umsatz von 1,5 Milliarden Euro sowie von einem Ebitda von 370 Millionen Euro aus./nas/men/fba

ISIN DE0007493991

