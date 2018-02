Zusammenfassung:

Aktienwerte in den USA und in Europa legen weiter zu, asiatische Börsen wegen Lunar New Year geschlossen

DAX® (DE30 auf der xStation5) beendete den gestrigen Handelstag bei 12.355 Punkten

Allianz (ALV.DE) hat den Quartalsbericht für Q4 2017 veröffentlicht

An der Wall Street gelang es den Hauptindizes gestern, den Handelstag in der Gewinnzone zu beenden. Somit war es der fünfte Handelstag in Folge, an dem die Indizes an Wert zulegen konnten. Nach Börsenschluss lag der Dow Jones (US30) 1% im Plus, der S&P500 (US500) konnte 1,21% zulegen und auch der Nasdaq (US100) schloss mit 1,58% im Plus. Zusammengefasst bedeutet das, dass es den US Indizes gelang, ca. 60% der Verluste aus der vorherigen Woche wieder gut zu machen. Die asiatische Handelszeit verlief relativ ruhig, da die Börsen in China, Südkorea, Hong Kong und Singapur wegen dem Neujahrsfest geschlossen waren. Alle genannten Börsen bleiben bis zum 21. Februar geschlossen. In Japan konnten sowohl der Yen als auch der Nikkei (JAP225) an Wert zulegen, nachdem Premierminister Shinzo Abe Haruhiko Kurdo als Präsident der Zentralbank vorgeschlagen hat. ...

