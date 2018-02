Berlin (ots) - Mit dem Segment Gay & Lesbian Travel ist die ITB Berlin Vordenker und präsentiert heute weltweit das größte Angebot auf einer Reisemesse. Daher richtet die ITB Berlin auch in diesem Jahr den traditionellen LGBT Media Brunch aus, zu dem wir Sie herzlich einladen.



7. März 2018, 11 bis 12.30 Uhr CityCube Berlin, Raum M6



Medienvertreter und Blogger können sich über Neuheiten und Entwicklungen im Gay & Lesbian Segment informieren.



Der LGBT Media Brunch wird präsentiert von: Tourism Authority of Thailand www.tourismthailand.org www.gothaibefree.com Weitere Aussteller sind unter anderem:



Choose Chicago IGLTA - International Gay & Lesbian Travel Association Illinois Office of Tourism Mykonos New York State Visit St. Petersburg / Clearwater Team Japan TomOnTour.com Tourism Authority of Thailand US Travel Association Vienna Tourism Visit Berlin / Pink Pillow Berlin



Gastgeberin ist die ITB Berlin, die ihr weltweites Engagement für dieses Reisesegment präsentiert. Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter aller Medienarten.



Organisatorischer Hinweis:



Wenn Sie noch keine Akkreditierung vorweisen können, werden Sie gebeten, sich an einem Counter im Eingangsbereich CityCube zu registrieren. Nach Vorlage einer Visitenkarte oder eines Ausweisdokumentes erhalten sie Ihr Ticket. Damit können Sie den LGBT Media Brunch im CityCube, Raum 6, besuchen.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um verbindliche Anmeldung unter: www.otseinladung.de/event/08910a2070.



