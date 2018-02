Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Allianz-Aktie nach Jahreszahlen von 224 auf 218 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe ein solides Ergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente befänden sich in guter Verfassung. Dies impliziere aber auch, dass weitere Verbesserungen durchaus schwierig zu erreichen sein dürften. Er reduzierte seine Prognosen für das operative Ergebnis der Jahre 2018 und 2019./edh/ajx Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN: DE0008404005