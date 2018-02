Der zuletzt unter Druck geratene Goldpreis ist für den kanadischen Minen-Riesen Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) die entscheidende Orientierung - eigentlich. Als Gold fiel, fiel Barrick mit. Aber Gold kratzt gerade am bisherigen Jahreshoch, liegt über dem höchsten Stand des Jahres 2017. Und Barrick? Hängt fest, ist sogar, wie wir in diesem langfristigen Chart zeigen, in einem klaren Abwärtstrend. Und nicht nur das:

Nachdem am Mittwoch wieder mal ein Lebenszeichen der Käufer aufkam, ging es gestern gleich wieder retour. Und das trotz der am Donnerstagmorgen veröffentlichten Quartalsbilanz, ...

