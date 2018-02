Der Dow Jones hat nun schon bereits die letzten fünf Handelstag im Plus abgeschlossen. Gestern legte er erneut um 1,23 Prozent zu. Ob heute der sechste Tag dazukommen könnte, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.