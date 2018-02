Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Gestern hab ich ja über das Optionsscheindepot "Alpenkracher" geschrieben. Eine freundliche, kollegiale Antwort mit allen Infos kam postwendend. Ich checke noch, ob ich die Details bringen kann, sage aber soviel, dass das in diesen Shaky Times sehr gut gemacht worden ist, so wurde zB zusätzlich zu einem damals tief im Gewinn befindlichen FACC-Call bereits vor den schwachen Tagen Anfang Februar ein entsprechender FACC-Put dazugenommen, womit in diesem Underlying ein Gewinn eingesperrt wurde. Freilich ist noch unklar, ob insgesamt Gewinn- oder Verlust rauskommen wird bis 30.Juni.

Den vollständigen Artikel lesen ...