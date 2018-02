Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat sich zuletzt wieder in einer deutlich besseren Verfassung gezeigt. Die Aktie ist jetzt auf einem guten Weg, das Kurspotenzial auf mehr als 20 % anzuheben, meinen charttechnische Analysten. Der Wert hat am Donnerstag ungefähr 5 % hinzugewonnen und schaffte damit die Annäherung an die runden und wichtigen 50 Euro. Wird diese Kursobergrenze überwunden, dann ist aus charttechnischer Sicht zumindest der Weg bis zu 60 Euro frei. Hier befand sich die letzte ... (Frank Holbaum)

