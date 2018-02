Die Schweizer Großbank UBS hat Carrefour von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 24,00 Euro angehoben. Die Ziele der französischen Supermarktkette für 2022 seien ein pragmatischer und glaubwürdiger Plan für eine Trendwende, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zudem eine der günstigsten in der weltweiten Konsumbranche und die Konsenserwartungen seien bescheiden./gl/bek Datum der Analyse: 15.02.2018

AFA0101 2018-02-16/16:20

ISIN: FR0000120172