Der Vorstand der WW Holding AG gibt bekannt, dass mit Dienstag, 20.02.2018, ein Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der Tochtergesellschaft Wienwert AG gestartet wird. Der Verkaufsprozess erfolgt in gemeinsamer Abstimmung mit dem Joint-Venture-Partner der Tochtergesellschaft Wienwert AG. Kaufinteressenten können sich ab Dienstag, 20.02.2018, über die Rahmenbedingungen des Verkaufsprozesses unter den Veröffentlichungen in der Ediktsdatei (www.ediktsdatei.justiz.gv.at) oder auf der Website...

