16.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der RCB bestätigen die Hold-Empfehlung für Zumtobel , reduzieren das Kursziel aber von 12,00 auf 9,5 Euro. Es gibt noch viel für die Company zu bewältigen, so das Fazit der Analysten. Der Druck in UK lasse nicht nach, der Preisdruck in den Hauptmärkte tue sein Übriges. Es bleibt laut Analysten abzuwarten, welche Maßnahmen das neue Management setzen werde. Die Analysten stutzen derweil die EPS-Schätzungen zurück, und zwar für 217/2018 bis 2019/2020 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...