Die jüngsten Kursgewinne des Euro erwiesen sich am Freitag am Nachmittag als nicht nachhaltig. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2434 US-Dollar.Noch am Vormittag hatte der Euro bei 1,2556 Dollar ein neues Drei-Jahreshoch erreicht. Im Handelsverlauf setzte der Dollar zur Erholung an, ungeachtet dessen hat der Dollar ...

