Zürich (ots) - Nach den ersten drei Verhandlungsrunden bestehen

zwischen den Delegationen des Verwaltungsrats und der

Redaktionskommission SDA weiterhin Differenzen, die eine rasche

Einigung verunmöglichen. Aus diesem Grund hat sich die Delegation des

Verwaltungsrats im Einverständnis mit der Redaktionskommission

entschieden, die Schlichtungsstelle des SECO anzurufen, um die

Differenzen im Arbeitsstreit zu überwinden.



In den bisherigen Verhandlungen hat die Delegation des

Verwaltungsrats angeboten, den von Kündigungen Betroffenen über den

bislang vorgelegten Sozialplan hinaus zusätzlich einen Monatslohn zu

bezahlen. Ebenso sollen im Fall einer Änderungskündigung die

Betroffenen den bisherigen Lohn einen Monat über die Kündigungsfrist

hinaus erhalten. Uneinigkeit herrscht jedoch über den Umfang des

Stellenabbaus sowie die Ausgestaltung des Sozialplans. Während der

Verwaltungsrat am bestehenden Umfang festhält, fordert die

Redaktionskommission eine Reduktion des Abbaus. Weiter soll der

Sozialplan für entlassene ältere Arbeitnehmer deutlich verbessert

werden.



Eine Übereinkunft konnten die beiden Delegationen über die

Einrichtung eines Fonds für Härtefälle erzielen. Ebenso herrscht

Einigkeit darüber, dass der Basisdienst der SDA dem Service public

verpflichtet ist. Die beiden Delegationen wünschen zudem, dass der

Bund dabei die Kosten für die Mehrsprachigkeit übernimmt.



Die beiden Delegationen haben für kommenden Montag eine weitere

Verhandlungsrunde abgemacht. Dort soll das Thema der

Frühpensionierungen nochmals diskutiert werden. Trotz Teilerfolgen in

den bisherigen Verhandlungen bestehen weiterhin Differenzen, die eine

rasche Einigung verunmöglichen. Die Verwaltungsratsdelegation hat

sich deshalb im Einver-ständnis mit der Redaktionskommission dazu

entschieden, die Schlichtungsstelle des SECO anzurufen.



Originaltext: sda / ats

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002206

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002206.rss2



Für Auskünfte:



Iso Rechsteiner

+41 79 393 60 73