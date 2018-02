Bad Marienberg - Der Vorstand der WIENWERT AG gibt bekannt, dass nach Informationen von WW Holding AG, welche 99,99% der Anteile an WIENWERT AG hält, mit Dienstag, 20.02.2018, ein Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der Tochtergesellschaft WIENWERT AG gestartet wird, so die WIENWERT AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...