Wien - S&P senkte Dienstag das inoffizielle Rating der HNA um weitere zwei Notch von B auf CCC+, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit rutsche die Kreditwürdigkeit noch weiter im Junkbereich ab. Als Hauptgrund habe die Agentur die verschlechterte Liquiditätssituation beim Deutsche-Bank-Hauptaktionär angeführt. Im Gegenzug habe das Unternehmen tags darauf erklärt, dass die Finanzen weiterhin sehr gesund seien. Der Unterschied in der Einschätzung der finanziellen Potenz zwischen dem Unternehmen und externen Beobachtern werde somit immer größer. Das Unternehmen habe sich in der Vergangenheit durch seine Einkäufe in Schulden gestürzt. Zwei kürzlich erstandene Grundstücke in Hongkong seien jüngst wieder für einen Milliardenbetrag verkauft worden. (News vom 15.02.2018) (16.02.2018/alc/n/a)

