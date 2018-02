Liebe Leser,

die Commerzbank hat in den zurückliegenden Handelssitzungen wieder schöne Erfolge erzielt. Die Aktie konnte allein am Donnerstag wieder einen entscheidenden Schritt nach oben machen. Nach Meinung von Chartanalysten könne der Wert nun durchaus schnell bis an die 15-Euro-Marke heranlaufen, wenn sich die jüngsten Eindrücke bestätigen. Im Detail: Der Wert legte am Donnerstag soviel zu, dass nun in der laufenden Erholung im ohnehin starken charttechnischen Aufwärtstrend Notierungen ... (Frank Holbaum)

