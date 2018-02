Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben sowohl ihr Kursziel von 38,00 Euro als auch die Anlageempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Baukonzerns Strabag bestätigt.

Der RCB-Experte Markus Remis verweist in seinem "Company Update" darauf, dass die vorläufige Bauleistung der Strabag für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 leicht über den eigene Erwartungen ausgefallen sei und der Auftragsbestand klar über den Prognosen gelegen ist.

Die Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2017 bis 2019 betragen 2,38 Euro bzw. 2,78 Euro sowie 2,70 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden pro Anteilsschein jährlich 1,05 Euro, 1,20 Euro und 1,25 Euro gesehen.

Am Freitag im Späthandel an der Wiener Börse notierten die Strabag-Titel mit plus 1,81 Prozent bei 33,80 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste

AFA0106 2018-02-16/17:31

ISIN: AT000000STR1