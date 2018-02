Liebe Leser,

Daimler konnte am Donnerstag erneut steigende Kurse vermelden und notiert auch an diesem Freitag fester. Die Autobauer konnten zuletzt keine politischen Punkte mehr sammeln, nachdem sie in Verdacht geraten sind, Abgasuntersuchungen mit Manipulationen begegnet zu sein. Dennoch sind die Vorzeichen unverändert gut. So sind auch noch 40 % aller Bankanalysten der Auffassung, die Aktie sei ein Kauf. 60 % wollen noch halten und niemand verkauft den Titel.

Charttechniker weisen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...