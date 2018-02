Wochenausblick: DAX mit zaghafter Erholung. Ifo, Fed und Bilanzzahlen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach zwei verlustreichen Wochen in Folge konnten sich die meisten Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche von ihren jüngsten Tiefständen distanzieren. Gute Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie eine Erholung am Anleihenmarkt ließ Käufer wieder zugreifen. Die Erholung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn die Umsätze waren zum Wochenschluss recht dünn. Dies dürfte unter anderem an dem bevorstehenden Feiertag in den USA am Montag gelegen haben.

Die Rohstoffmärkte und der Euro/US-Dollar zeigten sich analog zu den Aktienmärkten im Wochenvergleich ebenfalls fester. In der kommenden Woche stehen eine Vielzahl von Unternehmensergebnisse aus Deutschland an. Zum richtet sich

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche konnten die DAX-Aktien ProSiebenSat.1, Commerzbank und RWE überdurchschnittlich zulegen. Der Medienkonzern wird nächste Woche Zahlen vorlegen. Zudem stimulierten Spekulationen um die Nachfolge von Konzernchef Thomas Ebeling. In der zweiten Reihe fielen vor allem die Aktien von Airbus, Aixtron, Hamburger Hafen, SMA Solar, Wirecard und Zalando positiv auf. Airbus profitierte von guten Zahlen für 2017 und Aixtron von Daten eines US-Konkurrenten.

Kommende Wochen werden unter anderem Covestro, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Fuchs Petrolub, Gerresheimer, HeidelbergCement, Henkel, Hochtief, Krones, MTU Aero Engines, ProSiebenSat.1, Stöer Media, Telefonica Deutschland und Volkswagen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden. Zudem laden Infineon und Osram zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

19.2.: USA - Märkte wegen Feiertags geschlossen

20.2.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Februar

20.2.: Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Februar

21.2.: Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Februar, vorläufig

21.2.: Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Februar

21.2.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 30. - 31. Jan.

22.2.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar

22.2.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. Februar

23.2.: Deutschland - BIP Q4, detailliertes Ergebnis

23.2.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken:12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.900/12.000/12.185/12.360 Punkte

Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss erneut fester und knackt die Unterstützung bei 12.360 Punkten. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 12.500 Punkte. Dort wird sich entscheiden wohin die Reise gehen soll. Weiter aufwärts bis 12.630 Punkte oder übernehmen die Bären wieder das Zepter und drücken den Index zurück auf 12.185/12.360 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2018 - 16.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2012 - 16.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

