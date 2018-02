ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktienkurse in der Schweiz sind am Freitag überwiegend erneut mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Beobachter sprachen von einer Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung.

Stützend wirkte die anhaltende Aufwärtsbewegung an der Wall Street, wo vor einigen Tagen noch Sorgen vor einer anziehenden Inflation und damit womöglich schneller steigenden Zinsen für einen empfindlichen Rücksetzer gesorgt hatten, der auch die internationalen Börsen nicht verschont hatte. An den Anleihemärkten beruhigte sich die Situation weiter, die Renditen gaben auf breiter Front nach.

Der SMI legte den dritten Handelstag in Folge zu, insgesamt den vierten in dieser Woche. Er gewann 0,8 Prozent auf 8.987 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten gab es 19 Kursgewinner, lediglich Swiss Re schlossen 0,7 Prozent leichter. Umgesetzt wurden 53,37 (Donnerstag: 60,58) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten wirkten bei Nestle die enttäuschenden Geschäftszahlen vom Vortag nach. Die Aktie hinkte dem SMI mit einem Miniplus von 0,1 Prozent hinterher. Unter anderen haben die Analysten der Deutschen Bank und von Goldman Sachs ihre Kursziele für die Aktie gesenkt, halten aber an ihren Kaufempfehlungen fest. Außerdem überzeugte der große Nestle-Konkurrent Danone mit seinen am Freitag präsentierten Geschäftsresultaten, so dass einige Anleger möglicherweise branchenintern das Pferd wechselten. Danone gewannen 2,1 Prozent.

Bei den Tagesgewinnern im SMI fanden sich dagegen die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche mit Aufschlägen von 1,5 bzw. 0,9 Prozent. Roche hatte die Übernahme von Flatiron Health für 1,9 Milliarden Dollar gemeldet. Das in New York ansässige Technologie- und Dienstleistungsunternehmen sei einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie, teilte Roche mit.

