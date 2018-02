Berlin (ots) - "Wanna Cry" war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Aber wie kann nur ein Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegen? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft.



Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen von Helsinki bis Lissabon operieren mit der Software des US-Konzerns. Das macht angreifbar für Hacker und Spione, verstößt gegen das europäische Vergaberecht, blockiert den technischen Fortschritt und kommt Europa teuer zu stehen.



Darüber hat der Journalist Harald Schumann mit seinem Recherche-Team InvestigateEurope mit Insidern und Verantwortlichen in ganz Europa gesprochen. In Zusammenarbeit mit Árpád Bondy entstand daraus für "Die Story im Ersten" die Dokumentation "Das Microsoft-Dilemma" (rbb/WDR).



Sendetermin ist der 19.02.2018 um 22.55 Uhr im Ersten. Danach ist der Film in der ARD-Mediathek für 90 Tage abrufbar. Im rbb Fernsehen läuft er am 08.04.2018 um 22.55 Uhr.



