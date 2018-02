Liebe Trader,



Schauen wir uns den Verlauf des Goldkurses übergeordnet an, befindet sich dieser seit grob Ende 2016 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Die Aufwärtsbewegung begann bei einem Tiefpunkt von 1122,50 US-Dollar und bewegte sich von da an innerhalb der Trendlinien bergauf. Anfang September 2017 gab es einen Anstiegsversuch zur Oberseite, welcher ein Jahreshoch bei einem Wert von 1357,50 US-Dollar erzielen konnte. Wenig später erfolgte jedoch eine Korrekturbewegung zurück auf die Marke von 1235,90 US-Dollar, welche sich aber im Rahmen des Aufwärtstrendkanals befand und auch eine schnelle Erholung mit sich gebracht hat. Ende Januar 2018 konnte eine frische Erholungsbewegung das Jahreshoch aus 2017 übertreffen, wodurch ein Ausbruch der Goldnotierungen unmittelbar bevorstehen könnte.

Long-Chance:



Sollte es dem Goldpreis mindestens per Wochenschlusskurs gelingen den Widerstand an der Marke von grob 1362,98 US-Dollar zu durchbrechen, kann man darauf spekulieren, dass der Wert die Marke von 1392,98 US-Dollar ansteuert und das Kursziel aus dem Fibonacci-Retracement einmal mehr aufgeht. Eine Verlustbegrenzung ist unter den letzten markanten Tiefpunkten anzusetzen und befindet sich bei 1306,50 US-Dollar. Für den nicht auszuschließenden Fall eines Rückläufers unter das Stop-Niveau, müssen sich Investoren auf Abgaben des Goldpreises bis auf 1235,90 US-Dollar einstellen.

Unterstützungen: 1.303 / 1.277 / 1.258 / 1.250 / 1.232 / 1.200 US-Dollar

Widerstände: 1.359 / 1.369 / 1.381 / 1.400 / 1.428 / 1.450 US-Dollar

Monatschart:



Wochenchart:

Gold in US-Dollar, Wöchentlich/Monatlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Rohstoffs zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1.346,50 US-Dollar; 18:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Rohstoff können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.