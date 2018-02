16.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Bawag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Bawag-Investor Harbor International Fund, mit Sitz in Chicago/USA, hat seine Anteile an der Bank reduziert, und zwar von 4,16 auf 3,05 Prozent, wie die Bawag in einer Beteiligungsmeldung bekanntgibt. Bawag-Headquarter, Georg Coch-Platz, Fotocredit: Bawag © Aussendung 9906 bawag_us-investor_hat_reduziert

