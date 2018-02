WISeKey Semiconductor erreicht 1 Milliarde sichere Chips und führt VaultIC407 ein, einen neuen sicheren Mikroprozessor für IoT, Blockchain und KI

WISeKey IoT verfügt über eine installierte Basis von mehr als 1 Milliarde sicheren Chips seit 2010 in praktisch allen IoT-Sektoren (autonome Fahrzeuge, Smart Cities, Drohnen, Fälschungssicherheit, intelligente Beleuchtung, Server, Mobiltelefone usw.)



ZUG, Schweiz - 15. Februar 2018 --(WISeKey: http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http://www.wisekey.com/&esheet=51356652&newsitemid=20160606006182&lan=en-US&anchor=WISeKey&index=1&md5=afcb280bdda056c5077ae406bf8948b1) International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN), ein führendes Unternehmen auf den Gebieten Cybersicherheit und IoT, gab heute die Markteinführung von Secure Element VaultIC407 (VaultIC407) als Bestandteil der VaultIC-Produktfamilie bekannt. VaultIC407 verfügt über ein außergewöhnlich reichhaltiges Set an Sicherheitsprotokollen und Sicherheitsfunktionen, die auf IoT-Anwendungen zugeschnitten sind.

VaultIC ist ein Vault in einem sicheren, integrierten Schaltkreis. In Verbindung mit dem Application Microcontroller im IoT Edge-Gerät bietet VaultIC407 ein Höchstmaß an Sicherheit. WISeKey Secure Elements dienen dazu, eine sichere Speicherung und die Nutzung sensibler Daten zu ermöglichen. Die auf den WISeKey-Chips laufende Firmware enthält einzigartige Funktionen, die für eine sichere Speicherung, verschlüsselte Berechnungen und digitale Signaturen sorgen, und wurde speziell für die Ausführung sensibler Berechnungen entwickelt, ohne dass Informationen wie Stromverbrauchsmuster oder elektromagnetische Emissionen nach außen dringen. Die Daten sind tief im geschützten Speicher der Chips gespeichert, die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sind, die es nicht zulassen, dass andere Software auf ihnen läuft, und über diverse Hardwaresensoren und Schutzmechanismen verfügen, die sie resistent gegen Hardwareangriffe machen. Wären diese WISeKey Secure Elements für die Speicherung sensibler Daten für die Application Microcontroller verwendet worden, die von jüngsten "Meltdown-" und "Spectre"-Angriffen betroffen waren, hätten diese Angriffe niemals Erfolg gehabt.

Seit mehr als zwanzig Jahren bietet WISeKey zahlreiche manipulationssichere Mikroprozessoren mit Common-Criteria-Zertifizierung an, die auf IoT-Geräten implementiert werden können. um eine sichere Speicherung und Nutzung sensibler Daten zu ermöglichen und Geräte vor Ort eindeutig zu identifizieren, zu authentifizieren und zu schützen. Diese Daten können über eine Webtrust-zertifizierte Public-Key-Infrastruktur vor Ort oder als betriebener Dienst verwaltet werden.

WISeKey Semiconductors entwickelte den neuesten VaultIC407 Secure Microprocessor, der in allen Geschäftsbereichen verwendet werden kann. WISeKey IoT verfügt über eine installierte Basis von mehr als 1 Milliarde VaultIC-Chips in praktisch allen IoT-Sektoren (Smartcards, Smart Cities, Drohnen, Fälschungssicherheit, intelligente Beleuchtung, Server, Mobiltelefone usw.) WISeKey ist einzigartig am Rande von IoT positioniert, da VaultIC-Halbleiter eine riesige Menge an Big Data produzieren, die, wenn mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert, industriellen Anwendungen dabei helfen können, den Ausfall ihrer Geräte schon vor dessen Eintreten vorherzusagen. Stellen Sie sich ein intelligentes Fahrzeug mit einem System vor, das authentifizierte Daten für jede einzelne Fahrzeugkomponente verarbeitet und in der Lage ist, zu erkennen, ob und wann verschiedene Teile gewartet werden müssen, und alle erforderlichen Protokolle digital zu signieren, um beweisen zu können, dass der Service erbracht wurde. Diese Plattform kann in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden und ermöglicht branchenübergeifend eine optimierte Produktivität durch vorausschauende Wartung von Geräten und Maschinen, die Schaffung wirklicher Smart Homes mit angeschlossenen Geräten und die Bereitstellung kritischer Kommunikation zwischen den Geräten, einschließlich selbstfahrender Autos und Smart Homes. Die Möglichkeiten, die IoT bietet, sind grenzenlos. Die WISeKey-Technologie bietet eine Plattform, die angeschlossenen Geräten hilft, zu intelligenten Geräten zu werden, die von Angriffen lernen, sich verteidigen und diese Intelligenz auf andere Geräte im Netzwerk übertragen können.

VaultIC407 ist so konzipiert, dass es in große IoT-Projekte integriert werden kann, einschließlich dedizierter Sicherheitskomponenten (Public Key Infrastructure und Entity Management), die WISeKey bereitstellen kann. WISeKeyIOT is der Name dieser End-to-End-Sicherheitslösung.

IoT-fähige Dienste und Produkte generieren riesige Datenmengen, die, wenn gut analysiert, für staatliche Stellen, Produkthersteller, Unternehmen und Endbenutzer sehr wertvoll sein können. Dieses Umsatzmodell stützt sich auf das Vertrauen in die Daten und auf die Steuerung durch IoT-Edge-Geräte.

Anwender können von dieser einzigartigen Lösung auf dem Markt profitieren, indem sie remote folgende Funktionen nutzen können: eindeutiges Identifizieren und Steuern eines IoT Edge-Geräts (Aktivierung/Deaktivierung/Aufhebung), sicheres Bereitstellen (sicheres Point-to-Point-Update) der Zugangsdaten für das IoT Edge-Gerät und sichere Message-Übermittlung zwischen Edge-Geräten und Geschäftsanwendungen.



"Wir sind sehr stolz auf diesen neuen VaultIC407 IoT-Mikroprozessor. Jüngste Vereinbarungen für WISeKey in diesem IoT-Sektor beinhalten Partnerschaften mit Marktführern wie SAP, CISCO, Microsoft, IBM, Mastercard, SigFox und anderen, um IoT-Geräte und die zunehmende Menge an zwischen diesen Geräten ausgetauschten sensiblen Daten zu schützen. Die von WISeKey produzierten IoT-Chips ermöglichen es Unternehmen, Benutzern neue Anwendungen anzubieten, die eine bessere Kontrolle über die Nutzung von Ressourcen ermöglichen, die Effizienz steigern, die Verarbeitung von Informationen optimieren, autonome Fahrzeuge und vernetzte Autos absichern, tragbare medizinische Geräte sicherer machen und die öffentliche Sicherheit verbessern. In den USA sichern und authentifizieren die Chips von WISeKey mehr als 50 Millionen Router mithilfe eindeutiger, auf sicheren Zertifikaten basierenden IDs und Verschlüsselungsschlüsseln (SSH). Diese Technologie wird auch bei Closed-Circuit TV (CCTV) oder DVR-Geräten sowie beim Equipment von Satellitenantennen verwendet", sagte Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey.

"VaultIC407 verkörpert in der fortlaufenden vertikalen Integration der von WISeKey verwalteten PKI-Systeme und von Root of Trust mit WISeKey Semiconductors die DNA unseres Unternehmens. Digitale Zertifikate sind die eindeutige Identität der IoT Edge-Geräte und die Vertrauensanker zu einem sicheren End-to-End-Kanal ähnlich einem Virtual Private Network zwischen dem Edge-Gerät und der Geschäftsanwendung", sagte Bernard VIAN, Semiconductors General Manager bei WISeKey.

