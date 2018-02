Mannheimer Morgen zum Einfluss von Rechten in Betriebsräten Überschrift: Schwer zu fassen Dass die Rechten auch in den Betrieben nach Einfluss suchen, sollte niemanden verwundern. Potenzielle Anhänger gibt es dort reichlich. Bei der Bundestagswahl haben 15 Prozent der Arbeitnehmer die AfD gewählt und damit mehr als der Querschnitt der Bevölkerung. Erstaunlich ist da eher, wie wenig Erfolg das âEURzZentrum Automobil' bisher in den Unternehmen hat. Gerade in den großen Konzernen der Branche dominiert die IG Metall die Vertretung der Arbeitnehmerschaft noch immer. Offenbar hat der rechte Verein Schwierigkeiten, für die Betriebsratswahlen zugkräftige Kandidaten zu finden. Das wird das Problem der Führungsleute bleiben, die eine Vergangenheit in der Neonazi-Szene haben. Wer will schon mit einem Mann auf einer Liste stehen, der im Untersuchungsausschuss des Landtags wegen seiner Kontakte zum NSU-Terrortrio befragt wurde? Für die etablierten Gewerkschaften ist die Konkurrenz von rechts ein Warnsignal. Sie muss ihre Gesellschaftspolitik so ausrichten, dass auch Arbeitnehmer sich vertreten fühlen, die Angst vor dem Abstieg haben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

