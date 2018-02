NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 87,70 auf 76,40 Euro gesenkt. Die Aktie des Verpackungsherstellers sei nicht mehr vielversprechend bewertet, begründete Analyst David Adlington sein neues Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies zur Begründung außerdem auf Gegenwind von der Währungsseite und höhere Unsicherheiten etwa durch den jüngsten Rücktritt des Vorstandschefs./tih/he

Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN DE000A0LD6E6

AXC0243 2018-02-16/22:58