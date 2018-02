Wirklich Geld macht man als Anleger vor allem dann, wenn man früh genug Unternehmen findet, die noch jahrelang, nachdem man die Aktie gekauft hat, schnell wachsen.



Solche Unternehmen verbindet man aktuell eher mit dem Silicon Valley oder der aufstrebenden chinesischen Internetindustrie, aber auch Deutschland hat das Potential, Unternehmen hervorzubringen, die zu Giganten ihrer Branche werden.



Meiner Ansicht nach haben Wirecard (WKN:747206), Zalando (WKN:ZAL111) und HelloFresh (WKN:A16140) die Möglichkeit, in Zukunft viel größer als heute zu sein.

Wirecard: Der ultimative Markt

Ich muss zugeben, so ganz genau verstehe ich das Geschäftsmodell von Wirecard nicht. Es ist allerdings tatsächlich so kompliziert, dass sogar eine ganze Short-Attacke auf der ...

