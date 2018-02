Ebro Foods dominiert im Reis- und Nudelmarkt, Monopoly-Hersteller Hasbro bietet Dividenden und Übernahmefantasie und Lupus Alpha setzt mit einem Fonds auf Wandelanleihen. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: Ebro Foods - Es gibt Reis und Pasta

Spanien ist die Heimat des größten Reisherstellers und zweitgrößten Nudelherstellers der Welt. Hierzulande ein Begriff sind etwa die Reismarken Reis-Fit und Euryza. Vertreten ist Ebro Foods in mehr als 25 Ländern. Etwa die Hälfte des Umsatzes machen die Iberer in Nordamerika. Das war zuletzt ungünstig wegen der spürbaren Abwertung des Dollar. Der Effekt wird aber abgefedert durch die US-Steuerreform. Aus der kommt in diesem Jahr ein Sonderertrag von voraussichtlich 15 Millionen Euro.

Die Steuerreform wirkte schon im vierten Quartal 2017 positiv. Jahreszahlen liefert der Konzern am 28. Februar. Der Vorstand stellt rund 170 Millionen Euro Gewinn in Aussicht.

Weil die meisten Agrarrohstoffe in Dollar gehandelt werden, werden Einkäufe durch die Dollar-Abwertung in Euro umgerechnet sogar günstiger.

Um Preisanstiege auszugleichen, reicht der Effekt aber nicht unbedingt. So ist etwa der Reispreis wegen gesunkener Lagerbestände in Thailand seit Anfang 2016 um gut 30 Prozent gestiegen. Ebro Foods reagiert und baut das Pastageschäft aus. Die Spanier werden für 130 Millionen Euro mit 70 Prozent beim italienischen Pastahersteller Bertagni 1882 einsteigen und so zum zweitgrößten Hersteller frischer Pasta.

Ebro Foods ist solide finanziert. Die Nettoverschuldung des an der Börse mit 3,2 Milliarden Euro bewerteten Konzerns liegt aktuell bei 484 Millionen Euro. Das entspricht lediglich dem 1,3-fachen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).

Aktientipp: Hasbro - Monopoly an der Börse

Die beste Phase im Jahr ist für die Aktie des US-Spielwarenherstellers Hasbro soeben angebrochen. Das zumindest sagt die Statistik. Dimitri Speck, Gründer des Wiener Analysehauses Seasonax, hat den Verlauf der Hasbro-Aktie in den vergangenen 20 Jahren untersucht. Das Ergebnis: In den drei Monaten zwischen Anfang Februar und Anfang Mai entwickelt sich die Aktie des Monopoly-Anbieters besonders gut. Im Schnitt stieg der Kurs in dieser Phase um gut 13 Prozent. Nur vier Mal fiel der Hasbro-Kurs in der saisonal starken Phase. Die Verluste aber waren minimal und verkraftbar.

Besser als die Konkurrenz hat Hasbro den Wandel in der Spielwarenbranche gemeistert. Während der Barbie-Konzern Mattel 18 Prozent weniger Umsatz macht als 2007, stiegen die Erlöse von Hasbro in diesem Zeitraum um 36 Prozent auf zuletzt 5,2 Milliarden Dollar. Grund: Der Monopoly-Anbieter hat sich stark um Markenbildung gekümmert und arbeitet eng mit den großen Filmstudios zusammen. So basiert der Kinoschlager "Transformers" auf Figuren des Spielzeugherstellers. Hasbro besitzt auch Lizenzen für Figuren von "Star Wars" und des Comic-Verlags Marvel. Den Bankrott von Toys "R" Us, dem zweitgrößten Kunden nach Walmart, hat auch Hasbro gespürt. Der Umsatz ging im vierten Quartal 2017 aber nur leicht zurück. Immer wieder spekuliert die Börse auf eine Übernahme von Mattel. Hasbro-Chef Brian Goldner will aber lieber in das eigene Geschäft investieren. Wenn der Preis stimmt, dürfte sich Hasbro Mattel aber schnappen, mit Blick auf dessen ewigen Umsatzbringer Barbie. Hasbro produziert stabile und hohe freie Mittelzuflüsse, 2017 waren es 761 Millionen Dollar. Das garantiert verlässliche Dividenden. Aktuell wirft die Aktie 2,4 Prozent Rendite ab. Die Bilanz des Konzerns ist so gut wie schuldenfrei.

Aktienrückblick: Wacker - Insider macht Kasse

Mit einem Umsatzanstieg von sechs Prozent auf 4,9 Milliarden Euro und 24 Prozent mehr Vorsteuergewinn (420 Millionen Euro) hat Wacker Chemie ein starkes Jahr hinter sich. Die Wette auf die Kurswende von Wacker aus WirtschaftsWoche 19/2016 hat in der Spitze mehr als 100 Prozent Kursgewinn gebracht. Derzeit stehen Anleger noch 70 Prozent im Plus - und sollten diesen Gewinn nun mitnehmen. Wacker-Aktien sind mittlerweile nämlich nicht nur ziemlich teuer. ...

