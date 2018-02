In meiner letzten Analyse zum Euro vom 29. Januar 2018 wies ich darauf hin, dass sich der Euro wohl für die Fortsetzung des Aufwärtstrends entschieden hat. In derselben Analyse wurde auch die letzte Korrekturzone zwischen € 1,2323 und € 1,2165 besprochen. Diese Zone sollte dann im weiteren Verlauf tatsächlich nochmal wichtig werden. Sie sehen dies in meinem Euro Setup in der Praxis nach DowHow. Dazu ...

