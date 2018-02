Liebe Leser,

Aixtron konnte sich zuletzt endlich wieder erholen. Die Aktie sattelte am Donnerstag gleich um 4,5 % auf und gewann auch am Freitag knapp 1,4 % an Wert. Damit befindet sie sich wieder auf dem Weg nach oben. Charttechniker rechnen damit, dass der Wert die Chance auf Kursgewinne in Höhe von 15 % oder mehr habe. Konkret: Ein Kursgewinn von über 5 % und die Eroberung einer wichtigen charttechnischen Hürde sind starke Zeichen. Der Wert war seit November quasi nur seitwärts gelaufen. ... (Frank Holbaum)

