Liebe Leser,

Tesla könnte von einem weltweiten Boom profitieren. So steigt die Anzahl von neu zugelassenen E-Autos auf der ganzen Welt weiter rasant an. Tesla ist einer der größten Profiteure von dieser Entwicklung, meinen zahlreiche Analysten. Dies passt zu den jüngsten Bewegungen an den Aktienmärkten. Die Aktie hat relativ kurzfristig sehr gute Chancen, heißt es. Es könne um fast 20 % in die Höhe gehen. Denn: Die Aktie hat zuletzt zwar minimal nachgegeben, im Chart aber wichtige Untergrenzen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...