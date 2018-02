von Redaktion €uro am Sonntag Sie liege nun bei 8,8 Prozent, sagte am Freitag ein Sprecher des Wiener Finanzinvestors C Quadrat, über den der chinesische Mischkonzern den Anteil hält. Eine weitere Reduzierung der Beteiligung sei nicht geplant. HNA werde ein maßgeblicher Anteilseigner der Deutschen Bank bleiben. Erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...