Im Interview erklärt Signal-Iduna-Chef Leitermann seinen Standpunkt im Jagdfeld-Prozess. Klar ist: Er ist sich seiner Sache sicher.

Ulrich Leitermann verpasst am Freitagmorgen ein Richtfest in Dortmund. Der Vorstandsvorsitzende der Signal-Iduna-Gruppe muss als Angeklagter vor Gericht erscheinen und sich einer fast fünfstündigen Befragung unterziehen - zum zweiten Mal in dieser Woche. Der Grund: eine Klage des Gründers des legendären Hotels Adlon in Berlin. Anno August Jagdfeld, langjähriger Fondsunternehmer, wirft Leitermanns Versicherung eine Rufmordkampagne vor und fordert eine Milliarde Euro. Es ist der letzte Tag der Beweisaufnahme. Im Interview im Café gegenüber des Dortmunder Landgerichts bezeichnet der Vorstandschef die Vorwürfe für "haltlos" - und hält sich mit seiner Kritik an Jagdfeld nicht zurück.

Herr Leitermann, lassen Sie sich eigentlich lieber von Richtern oder von Journalisten befragen?Das ist eine gemeine Frage. Aber ich lasse mich gerne von sachkundigen Journalisten befragen, wenn sie neutral und um Objektivität bemüht sind.

Der Initiator des Adlon-Fonds, in den sie fünf Millionen Euro investiert haben, wirft Ihnen vor, Sie hätten eine Rufmordkampagne gegen ihn geplant.Davon kann überhaupt keine Rede sein. Es hat sich niemand aus der Signal Iduna Gruppe jemals negativ öffentlich zu Herrn Jagdfeld geäußert. Das hat auch die Beweisaufnahme gezeigt.

Im Fall geht es ja vor allem um eine Anlegerschutzgemeinschaft und deren Anwalt Thomas Fritsch. Warum sind Sie beigetreten?Herr Jagdfeld hat 2008 als Geschäftsführer des Adlon-Fonds auf Pachtzahlungen verzichtet, zugunsten einer Gesellschaft seiner Familie. Aus den Gesamtumständen haben wir pflichtwidriges Verhalten vermutet. Herr Jagdfeld hat nach unserer Auffassung keine belegten Anstrengungen unternommen, nach dem Zahlungsausfall einen anderen Pächter zu suchen. Er hat im Ergebnis vier oder fünf Jahre auf die Pacht und zeitweise sogar auf die Betriebs- und Nebenkosten verzichtet. Da ist es doch logisch, dass man das kritisch hinterfragt. Auch, um die Vorgänge möglichst kostengünstig prüfen zu lassen, sind wir dann der "Schutzgemeinschaft der Adlon-Anleger" beigetreten.

Sie sprechen von der Nobeldiskothek "Felix" auf der Südseite des Adlon-Gebäudes, die von Jagdfelds Sohn betrieben wurde.Wir haben ihn damals darauf angesprochen und gefragt, welche Maßnahmen er unternommen hat. Denkbar wäre etwa, einen anderen Pächter zu suchen, der vielleicht immerhin einen Teil der Pacht zahlt. Herr Jagdfeld behauptet, der Pachtverzicht sei alternativlos gewesen. Nachvollziehbar nachgewiesen hat er das bis heute nicht. Mit dem Beitritt zur Schutzgemeinschaft wollten wir diese Umstände aufklären.

Herr Fritsch, der inzwischen verstorbene Anwalt der Schutzgemeinschaft, hat Jagdfeld damals wüst beschimpft: Er forderte öffentlich ein "Jagdfeld-freies Adlon", bezichtigte ihn der "Untreue vor laufender Kamera" und drohte, "Jagdfeld und seine Entourage zu entsorgen". Bereuen Sie, dass Sie ihn damals beauftragt haben?'Fritsch stand damals in Kontakt mit einem Verwaltungsratsmitglied des Fonds und hatte bereits mehrere ...

