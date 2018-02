Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in der abgelaufenen Woche viele Investoren und Analysten überrascht. Die Aktie sattelte am Ende sogar drauf und konnte Kurse nahe einer wichtigen Obergrenze markieren. Geht es nach Chartanalysten, könnte die Aktie theoretisch über 20 % gewinnen. Wie aber stehen die Chancen? Die Aktie ist nach einem kleinen Plus von etwa 1 % binnen einer Woche noch immer im charttechnischen Abwärtstrend. Dabei war es innerhalb von zwei Wochen um 13 % abwärts gegangen. ... (Frank Holbaum)

