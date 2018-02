Liebe Leser,

Apple hat eine interessante Woche hinter sich. Großinvestor Warren Buffett hat ein starkes Zeichen geliefert, indem er die Aktie weiter kaufen möchte. Dies wiederum heizt den Markt an. Binnen Wochenfrist ging es für den Titel um mehr als 6 % nach oben. Das Zwei-Wochen-Ergebnis ist plötzlich wieder positiv. Und die Aktie wird bald wieder in den grünen Bereich kommen, was das Ergebnis seit dem 1. Januar betrifft. Das sieht vielversprechend aus. Ist jetzt eine Kursexplosion möglich? ... (Frank Holbaum)

